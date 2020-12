NBA 2K21: How To Download 60 New User-Created Classic Teams

NBA 2K21 Credit: NBA 2K

NBA 2K21 has a ton of classic squads and an all-time team for every franchise. Still, there are some important teams from the past that are missing.

One user (Peregrino) on the PS5 has converted one of his roster projects from the last generation of consoles and uploaded it onto 2K Share. Here is a list of the teams he has included in his roster.

There are 60 teams in all:

Atlanta Hawks 1996-1997 (ALL TIME TEAMS)

Mutombo, Steve Smith, Christian Laettner, Jon Barry, Mookie Blaylock, Alan Henderson, Ken Norman, Donnie Boyce, Tyrone Corbin, Henry James, Priest Lauderdale, Willie Burton

Atlanta Hawks 2010-2011 (CURRENT TEAMS)

Joe Johnson, Josh Smith, Al Horford, Jeff Teague, Mike Bibby, Jason Collins, Jamal Crawford, Maurice Evans, Kirk Hinrich, Ethan Thomas, Hilton Armstrong, Zaza Pachulia, Josh Powell, Marvin Williams

Boston Celtics 2001-02 (ALL TIME TEAMS)

Paul Pierce, Antoine Walker, Joe Johnson, Kenny Anderson, Tony Battie, Randy Brown, Tony Delk, Milt Palacio, Vitaly Potapenko, Rodney Rogers, Eric Strickland, Eric Williams

MORE FOR YOU

Boston Celtics 2016-2017 (CURRENT TEAMS)

Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jaylen Brown, Jae Crowder, Gerald Green, Al Horford, Jerebko, Amir Johnson, Kelly Olynyk, Terry Rozier, Marcus Smart, Tyler Zeller,

Nets 1992-1993 (ALL TIME TEAMS)

Drazen Petrovic, Derrick Coleman, Kenny Anderson, Maurice Cheeks, Bernard King, Rick Mahorn, Chris Morris, Chucky Brown, Chris Dudley, Sam Bowie, Rumeal Robinson, Jayson Williams

Nets 2005-2006 (CURRENT TEAMS)

Jason Kidd, Vince Carter, Richard Jefferson, Jason Collins, Jacque Vaughn, Cliff Robinson, Lamond Murray, Nenad Krstic, Marc Jackson, Zoran Planinic, John Thomas, Jeff McInnis

Charlotte 1996-1997 (ALL TIME TEAMS)

Glen Rice, Muggsy Bogues, Scott Burrell, Tom Chambers, Del Curry, Divac, Matt Geiger, Anthony Goldwire, Anthony Mason, Ricky Pierce, Malik Rose, Donald Royal, Tony Smith

Bobcats 2009-2010 (CURRENT TEAMS)

Gerald Wallace, Stephen Jackson, Tyson Chandler, Boris Diaw, Larry Hughes, Raja Bell, DJ Augustin, Raymond Felton, Gerald Henderson, Nazr Mohammed, Radmanovic, Theo Ratliff,

Bulls 1993-1994 (ALL TIME TEAMS)

Scottie Pippen, BJ Armstrong, Corie Blount, Bill Cartwright, John Paxson, Steve Kerr, Horace Grant, Stacey King, Toni Kukoc, Luc Longley, Scott Williams, Bill Wennington, Will Purdue

Bulls 2014-2015 (CURRENT TEAMS)

Derrick Rose, Jimmy Butler, Pau Gasol, Pau Gasol, Noah, Taj Gibson, Aaron Brooks, Mike Dunleavy, Kirk Hinrich, Dough McDermott, Nazrs Mohammed, Nicola Mirotic, Tony Snell, E’Twaun Moore

Cleveland 1992-1993 (ALL TIME TEAMS)

Mark Price, Bobby Phils, Gerald Wilkins, John Battle, Terrell Brandon, Brad Daugherty, Craig Ehlo, Larry Nance, Danny Ferry, Steve Kerr, Hot Rod Williams

Cleveland 2003-2004 (CURRENT TEAMS)

Lebron James, Carlos Boozer, Darius Miles, Zydrunas Ilgauskas, Mateen Cleaves, Ricky Davis, Jason Kapono, Chris Mihm, Tony Battie, Michael Stewart, Eric Williams, Jeff McInnis

Dallas 1985-1986 (ALL TIME TEAMS)

Dale Ellis, Rolando Blackman, Mark Aguirre, Derek Harper, Sam Perkins, James Donaldson, Brad Davis, Detlef Schrempf, Wallace Bryant, Uwe Blab, Jay Vincent, Bill Wennington

Dallas 2003-2004 (CURRENT TEAMS)

Dirk Nowitzki, Steve Nash, Antoine Walker, Antawn Jamison, Michael Finley, Josh Howard, Marquis Daniels, Shawn Bradley, Eduardo Najera, Tony Delk, Travis Best, Danny Fortson, Scott Williams

Denver 1984-1985 (ALL TIME TEAMS)

Alex English, Fat Lever, Dan Issel, Calvin Natt, Wayne Cooper, TR Dunn, Mike Evans, Bill Hanzlik, Danny Schayes, Elston Turner, Joe Kopicki, Willie White

Denver 2008-2009 (CURRENT TEAMS)

Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Nene, Kenyon Martin, JR Smith, Dahntay Jones Chucky Atkins, Chris Andersen, Juwan Howard, ,Linas Kleiza, Anthony Carter, Johan Petro, Juwan Howard

Detroit 1985-1986 (ALL TIME TEAMS)

Isiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Kelly Tripucka, Rick Mahorn, Vinnie Johnson, Earl Cureton, Kent Benson, Tony Campbell, Chuck Nevitt, Mike Gibson, John Long

Detroit 1996-1997 (CURRENT TEAMS)

Grant Hill, Joe Dumars, Otis Thorpe, Aaron Mckie, Kenny Smith, Stacey Augmon, Rick Mahorn, Lindsey Hunter, Grant Long, Theo Ratliff, Michael Curry, Jerome Williams

Warriors 1986-1987 (ALL TIME TEAMS)

Chris Mullin, Sleepy Floyd, Purvis Short, Joe Barry Carroll, Greg Ballard, Terry Teagle, Rod Higgins, Larry Smith, Perry Moss, Jerome Whitehead, Ben McDonald, Chris Washburn

Warriors 1993-1994 (CURRENT TEAMS)

Chris Mullin, Chris Webber, Latrell Sprewell, Avery Johnson, Jud Buechler, Victor Alexander, Chris Gatling, Jeff Grayer, Byron Houston, Todd Lichti, Todd Murphy, Billy Owens

Houston 1985-1986 (ALL TIME TEAMS)

HaKeem Olajuwon, Ralph Sampson, Craig Ehlo, Jim Petersen, Robert Reid, John Luas, Allen Leavell, Lewis Lloyd, Rodney McCray, Hank McDowell, Granville Waiters, Mitchell Wiggins

Houston 1996-1997 (CURRENT TEAMS)

Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Clyde Drexler, Eddie Johnson, Kevin Willis, Mario Elie, Othella Harrington, Emmanuel Davis, Matt Maloney, Matt Bullard, Sedale Threatt, Charles Jones

Pacers 1999-2000 (ALL TIME TEAMS)

Reggie Miller, Dale Davis, Mark Jackson, Jalen Rose, Rik Smits, Chris Mullin, Al Harrington, Sam Perkins, Jeff Foster, Travis Best, Derrick McKey, Jonathan Bender

Pacers 2004-2005 (CURRENT TEAMS)

Reggie Miller, Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O´Neal, Dale Davis, Jonathan Bender, Austin Croshere, Scott Pollard, Jeff Foster, Anthony Johnson, James Jones, Fred Jones, Jamaal Tinsley,

Clippers 1991-1992 (ALL TIME TEAMS)

Ron Harper, Danny Manning, Doc Rivers, Olden Polynice, Leron Ellis, Gary Grant, Ken Norman, Danny Young, Charles Smith, Tony Brown, Bo Kimble, James Edwards

Clippers 2005-2006 (CURRENT TEAMS)

Elton Brand, Sam Cassell, Howard Eisley, Chris Kaman, Shaun Livingston, Corey Maggette, Cuttino Mobley, Vin Baker, Daniel Ewing, Anthony Goldwire, Quinton Ross, Vladimir Radmanovic, Chris Wilcox

Lakers 1999-2000 (ALL TIME TEAMS)

Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Robert Horry, Glen Rice, Ron Harper, Derek Fisher, Rick Fox, Devean George, A.C.Green, Tyronn Lue, John Salley, Brian Shaw

Lakers 2008-2009 (CURRENT TEAMS)

Kobe Bryant, Pau Gasol, Derek Fisher, Trevor Ariza, Luke Walton, Andrew Bynum, Lamar Odom, Jordan Farmar, Vladimir Radmanovic, Sasha Vujacic, Shannon Brown, DJ. Mbenga , Josh Powell

Vancouver 2000-2001 (ALL TIME TEAMS)

Mahmoud Abdul-Rauf, Shareef Abdur-Rahim, Isaac Austin, Mike Bibby, Michael Dickerson, Othella Harrington, Grant Long, Bryant Reeves, Eric Strickland, Stromile Swift, Doug West

Memphis 2003-2004 (CURRENT TEAMS)

Shane Battier, Pau Gasol, Jason Williams, Bo Outlaw, James Posey, Bonzi Wells, Dahntay Jones, Mike Miller, Stromile Swift, Lorenzen Wright, Earl Watson, Jake Tsakalidis

Heat 1993-1994 (ALL TIME TEAMS)

Manute Bol, Steve Smith, Glen Rice, Keith Askins, Willie Burton, Bimbo Coles, Matt Geiger, Grant Long, Harold Miner, John Salley, Rony Seikaly, Brian Shaw

Heat 2003-2004 (CURRENT TEAMS)

Dwyane Wade, Lamar Odom, Caron Butler, Eddie Jones, Udonis Haslem, Rafer Alston, Brian Grant, Malik Allen, Tyrone Hill, Bimbo Coles, Samaki Walker, Rasual Butler

Bucks 1981-982 (ALL TIME TEAMS)

Marques Johnson, Sidney Moncrief, Junior Bridgeman, Bob Lanier, Brian Winters, Alton Lister, Bob Dandridge, Harvey Catchings, Mike Evans, Pat Cummings, Quinn Buckner, Mickey Johnson

Bucks 2000-2001 (CURRENT TEAMS)

Ray Allen, Sam Cassell, Darvin Ham, Lindsey Hunter, Ervin Johnson, Jerome Kersey, Michael Redd, Scott Williams , Rafer Alston, Jason Caffey, Glenn Robinson, Tim Thomas

Timberwolves 1994-1995 (ALL TIME TEAMS)

Christian Laettner, Isaiah Rider, Tom Gugliotta, Stacey King, Donyell Marshall, Mike Brown, Howard Eisley, Greg Foster, Darrick Martin, Doug West, Sean Rooks, Micheal Williams

Timberwolves 2001-2002 (CURRENT TEAMS)

Kevin Garnett, Chauncey Billups, Terrell Brandon, Joe Smith, Wally Szczerbiak, Maurice Evans, Gary Trent, Anthony Peeler, Marc Jackson, Sam Mitchell, Robert Pack, Rasho Nesterovic,

New Orleans 2002-2003 (ALL TIME TEAMS)

Baron Davis, Jamal Mashburn, Kenny Anderson, Stacey Augmon, Jamaal Magloire, PJ Brown, Elden Campbell, Randy Livingston, George Lynch , Robert Pack, Robert Traylor, David West

New Orleans 2007-2008 (CURRENT TEAMS)

Chris Paul, Tyson Chandler, David West, Chris Andersen, Bobby Jackson, Rasual Butler, Mike James, Peja Stojakovic, Jannero Pargo, Hilton Armstrong, Morris Petersen, Bonzi Wells

New York 1991-92 (ALL TIME TEAMS)

Patrick Ewing, Mark Jackson, Kiki Vandeweghe, Xavier McDaniel, James Donaldson, Greg Anthony, Anthony Mason, Gerald Wilkins, John Starks, Charles Oakley, Tim McCormick, Carlton McKinney

New York 2004-2005 (CURRENT TEAMS)

Stephon Marbury, Jamal Crawford, Kurt Thomas, Tim Thomas, Penny Hardaway, Allan Houston, Jerome Williams, Trevor Ariza, Shandon Anderson, Vin Baker, Maurice Taylor, Nazr Mohammed,

SuperSonics 1986-1987 (ALL TIME TEAMS)

Tom Chambers, Dale Ellis, Xavier McDaniel, Alton Lister, Maurice Lucas, Gerald Henderson, Eddie Johnson, Kevin Williams, Nate McMillan, Terence Stansbury, Danny Young

Thunder 2015-2016 (CURRENT TEAMS)

Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, Steven Adams, DJ Augustin, Nick Collison, Dion Waiters, Enes Kanter, Steve Novak, Nazr Mohammed, Cameron Payne, Andre Roberson

Magic 2001-2002 (ALL TIME TEAMS)

Tracy McGrady, Grant Hill, Mike Miller, Darrell Armstrong, Dee Brown, Horace Grant, Patrick Ewing, Troy Hudson, Steven Hunter, Jaren Jackson, Bo Outlaw, Monty Williams

Magic 2010-2011 (CURRENT TEAMS)

Dwight Howard, Gilbert Arenas, Hedo Turkoglu, Jameer Nelson, Jason Williams, Ryan Anderson, Malik Allen, Rashard Lewis, Mickael Pietrus, JJ Redick, Quentin Richardson, Jason Richardson

76ers 1984-1985 (ALL TIME TEAMS)

Julius Erving, Charles Barkley, Maurice Cheeks, Moses Malone, Marc Iavaroni, Clemon Johnson, George Johnson, Clint Richardson, Andrew Toney, Sedale Threatt, Leon Wood

76ers 1998-1999 (CURRENT TEAMS)

Allen Iverson, Larry Hughes, Tim Thomas, Eric Snow, Scott Williams, Tyrone Hill, Harvey Grant, George Lynch, Aaron McKie, Matt Geiger, Nazr Mohammed, Rick Mahorn, Theo Ratliff

Suns 1992-1993 (ALL TIME TEAMS)

Charles Barkley, Kevin Johnson, Mark West, Dan Majerle, Richard Dumas, Oliver Miller, Danny Ainge, Kurt Rambis, Frank Johnson, Tim Kempton, Tom Chambers, Cedric Ceballos, Jerrod Mustaf

Suns 1999-2000 (CURRENT TEAMS)

Jason Kidd, Rex Chapman, Shawn Marion, Kevin Johnson, Penny Hardaway, Cliff Robinson, Luc Longley, Tom Gugliotta, Rodney Rogers, Mark West, Oliver Miller, Corie Blount

Blazers 1987-1988 (ALL TIME TEAMS)

Clyde Drexler, Terry Porter, Kiki Vandeweghe, Kevin Duckworth, Jerome Kersey, Jim Paxson, Maurice Lucas, Mike Holton, Caldwell Jones, Steve Johnson, Jerry Sichting, Richard Anderson

Blazers 2013-2014 (CURRENT TEAMS)

Damian Lillard, CJ McCollum, LaMarcus Aldridge, Mo Williams, Will Barton, Nicolas Batum, Robin Lopez, Wes Matthews, Dorell Wright, Meyers Leonard, Earl Watson, Allen Crabbe

Kings 1999-2000 (ALL TIME TEAMS)

Jason Williams, Nick Anderson, Jon Barry, Chris Webber, Vlade Divac, Darrick Martin, Tyrone Corbin, Corliss Williamson, Bill Wennington, Lawrence Funderburke, Scott Pollard, Tony Delk

Kings 2004-2005 (CURRENT TEAMS)

Peja Stojakovic, Chris Webber, Mike Bibby, Kevin Martin, Cuttino Mobley, Doug Christie, Brad Miller, Matt Barnes, Bobby Jackson, Darius Songalia, Corliss Williamson, Maurice Evans, Greg Ostertag

Spurs 1989-1990 (ALL TIME TEAMS)

David Robinson, Maurice Cheeks, Rod Strickland, Terry Cummings, David Wingate, Vernon Maxwell, Willie Anderson, Sean Elliott, Johnny Moore, Caldwell Jones, Reggie Williams

Spurs 2002-2003 (CURRENT TEAMS)

Tim Duncan, David Robinson, Stephen Jackson, Steve Smith, Kevin Willis, Steve Kerr, Bruce Bowen, Manu Ginobili, Tony Parker, Malik Rose, Danny Ferry, Devin Brown, Anthony Goldwire

Raptors 1997-1998 (ALL TIME TEAMS)

Chauncey Billups, Dee Brown, Tracy McGrady, Marcus Camby, Doug Christie, Popeye Jones, Tim Kempton, Oliver Miller, Damon Stoudamire, John Thomas, Gary Trent, Alvin Williams, Walt Williams

Raptors 2006-2007 (CURRENT TEAMS)

Chris Bosh, Andreas Bargnani, PJ Tucker, Calderon, Morris Peterson, Kris Humphries, Jorge Garbajosa, Anthony Parker, Rasho Nesterovic, Fred Jones, Darrick Martin, TJ Ford

Jazz 1987-1988 (ALL TIME TEAMS)

John Stockton, Karl Malone, Mark Eaton, Thurl Bailey, Kelly Tripucka, Darrell Griffith, Marc Iavaroni, Rickey Green, Bobby Hansen, Daryl Dawkins, Melvin Turpin, Eddie Hughes

Jazz 2006-2007 (CURRENT TEAMS)

Deron Williams, Carlos Boozer, Andrei Kirilenko, Mehmet Okur, Paul Millsap, CJ Miles, Ronnie Brewer, Rafael Araujo, Gordon Giricek, Derek Fisher, Matt Harpring

Bullets 1988-1989 (ALL TIME TEAMS)

Moses Malone, Bernard King, Jeff Malone, Manute Bol, Muggsy Bogues, Steve Colter, Mark Alarie, Terry Catledge, Frank Johnson, Charles Jones, Jay Murphy, Darrell Walker

Wizards 2002-2003 (CURRENT TEAMS)

Michael Jordan, Jerry Stackhouse, Brian Cardinal, Brendan Haywood, Kwame Brown, Larry Hughes, Christian Laettner, Jared Jeffries, Tyronn Lue, Bryon Russell, Charles Oakley, Etan Thomas.

To construct this roster, Peregrino had to create several players, such as Charles Barkley and Reggie Miller. Neither Hall-of-Famer is included in NBA 2K21.

It should be noted, these teams will replace the current ones on your current roster, but not permanently. They will only be available while Peregrino’s roster is loaded.

To download the roster, search the following in the Create roster tile on the options menu:

Online ID: Peregrino1978

Peregrino1978 Roster Name: 60 New Historic Teams Vol. 1

It is playable in Play Now, MyNBA, Blacktop and 2KU Freestyle.

Source